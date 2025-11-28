MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba fenomen dizide de rol almış! Gençlik hali sosyal medyada gündem oldu

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Cihan karakteriyle fırtınalar estiren Ozan Akbaba şimdi de gençlik haliyle gündem oldu. Akbaba'nın yıllar önce Kavak Yelleri'nde rol aldığı ortaya çıktı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba fenomen dizide de rol almış! Gençlik hali sosyal medyada gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba şimdi de gençlik haliyle gündeme geldi.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba fenomen dizide de rol almış! Gençlik hali sosyal medyada gündem oldu 1

Ozan Akbaba'nın yıllar önce popüler gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde barmen rolünde rol aldığı ortaya çıktı.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba fenomen dizide de rol almış! Gençlik hali sosyal medyada gündem oldu 2

Ozan Akbaba'nın fenomen dizideki görüntüleri herkesi şaşırttı. Ünlü ismin gençlik haline; 'Ozan Akbaba olduğuna inanamıyorum', 'Bu sahneyi hatırlıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba fenomen dizide de rol almış! Gençlik hali sosyal medyada gündem oldu 3

Uzak Şehir dizisinin karizmatik oyuncusu Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar "Yılın Erkeği" ödülünün sahibi olmuştu.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba fenomen dizide de rol almış! Gençlik hali sosyal medyada gündem oldu 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
32 milyon TL'ye imza atmıştı! Dev bir anlaşma daha 32 milyon TL'ye imza atmıştı! Dev bir anlaşma daha
Miss International güzeli belli oldu! Yorum yağdı...Miss International güzeli belli oldu! Yorum yağdı...

Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.