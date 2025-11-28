Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba fenomen dizide de rol almış! Gençlik hali sosyal medyada gündem oldu

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba şimdi de gençlik haliyle gündeme geldi.
Ozan Akbaba'nın yıllar önce popüler gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde barmen rolünde rol aldığı ortaya çıktı.
Ozan Akbaba'nın fenomen dizideki görüntüleri herkesi şaşırttı. Ünlü ismin gençlik haline; 'Ozan Akbaba olduğuna inanamıyorum', 'Bu sahneyi hatırlıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Uzak Şehir dizisinin karizmatik oyuncusu Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar "Yılın Erkeği" ödülünün sahibi olmuştu.
