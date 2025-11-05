Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ödül aldı! Sosyal medya onu konuştu

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba, Harper’s Bazaar dergisi tarafından düzenlenen Women of the Year’da ‘Yılın Erkeği’ seçildi.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’den İstanbul’a gelerek törene katılan başarılı oyuncuya ödülünü yapımcı Lale Eren takdim etti.

Akbaba ödül konuşmasında, “Hakkımda o kadar güzel şeyler söylediniz ki, benim için geceye damga vurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ozan Akbaba'ya sosyal medyada; 'hak ediyor', 'başarılı oyuncu', 'adamın hası' gibi yorumlar yapıldı.