Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku sezonun yorgunluğunu atıyor! Tatil karesini gören şaştı kaldı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Fidan Albora' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu İlkay Kayku dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Yeni sezon öncesi bol bol dinlenen Kayku'nun tatil pozunu görenler şaştı kaldı.

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku sezonun yorgunluğunu atıyor! Tatil karesini gören şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın paylaştığı sezonun iddialı dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Fidan Albora' karakteriyle dikkat çeken İlkay Kayku dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile koştu.

Uzak Şehir in Fidan ı İlkay Kayku sezonun yorgunluğunu atıyor! Tatil karesini gören şaştı kaldı 1

Sezonun yorgunluğunu deniz, kum ve güneş ile atmaya çalışan ünlü isim tatil karesiyle sosyal medyayı salladı.

Uzak Şehir in Fidan ı İlkay Kayku sezonun yorgunluğunu atıyor! Tatil karesini gören şaştı kaldı 2

Mini şortu ve bikini üstüyle poz veren İlkay Kayku'yu böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Uzak Şehir in Fidan ı İlkay Kayku sezonun yorgunluğunu atıyor! Tatil karesini gören şaştı kaldı 3

YORUM YAĞDI

Dizideki tarzından bambaşka bir görünüme sahip olan İlkay Kayku takipçilerinden de tam not aldı.

Uzak Şehir in Fidan ı İlkay Kayku sezonun yorgunluğunu atıyor! Tatil karesini gören şaştı kaldı 4

Ünlü isme; 'Bu Fidan mı?', 'Bunun Fidan olduğuna inanalım mı?', 'Gittikçe gençleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir
