Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku sezonun yorgunluğunu atıyor! Tatil karesini gören şaştı kaldı

Başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın paylaştığı sezonun iddialı dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Fidan Albora' karakteriyle dikkat çeken İlkay Kayku dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile koştu.

Sezonun yorgunluğunu deniz, kum ve güneş ile atmaya çalışan ünlü isim tatil karesiyle sosyal medyayı salladı.

Mini şortu ve bikini üstüyle poz veren İlkay Kayku'yu böyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

YORUM YAĞDI

Dizideki tarzından bambaşka bir görünüme sahip olan İlkay Kayku takipçilerinden de tam not aldı.

Ünlü isme; 'Bu Fidan mı?', 'Bunun Fidan olduğuna inanalım mı?', 'Gittikçe gençleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.