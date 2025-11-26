Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya güzel oyuncuyla aşk yaşıyor dendi! Açıklama gecikmedi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Kaya karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Atakan Özkaya şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Asena Girişken ile ayrılan Atakan Özkaya’nın, bu ayrılığın ardından gönlünü Melis İşiten’e kaptırdığı iddiaları sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen ve bir kızları olan Melis İşiten, 2019’da yollarını ayırmıştı. Oyuncu, hakkındaki aşk iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Şimdi ağzı olan konuşur, biz de güleriz. Profilimde eski olanlar beni bilir, yeni olanlara da söyleyeyim: Ben söylerim. Genel olarak hiçbir şeyi saklamam, haber de veririm. Başkalarından duyduklarınıza itibar etmeyin. Genel olarak… şey yapmayın."