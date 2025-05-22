Uzak Şehir'in Mine'si Ozan Akbaba'nın boyuyla dalga geçince eleştirildi! "Ne gereksiz"

Uzak Şehir’de Mine karakterini canlandıran Mine Kılıç dizideki rolü yüzünden sık sık çirkin mesajlara maruz kalıyor.

Son olarak bir süre önce kendisine gelen mesajlara isyan eden oyuncu "Sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!" demişti.

Son olarak Sibel Arna'ya konuk olan Mine Kılıç bu sefer de rol arkadaşı Ozan Akbaba'ya dair ifadeleriyle dikkat çekti.

Sibel Arna'nın Ozan Akbaba'nın boyunu işaret ederek 'Ozan'ın ayağının altına takoz koyuyor musunuz?' sorusuna yanıt veren Mine Kılıç, "Hayır, koymuyorlar, beni indiriyorlar. Beni yerin dibine sokuyorlar babetlerle" deyince eleştirildi.

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Sosyal medyada Ozan Akbaba fanları "Ne gereksiz bir yanıt", "Çok saygısızca", "Ozan'a ayıp etmiş" eleştirilerinde bulundu.