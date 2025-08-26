MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Uzak Şehir'in yeni sezonu için karar verildi! Tarih belli oldu

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni sezon çekimleri dün başladı. Fenomen dizi için tarih belli oldu.

Uzak Şehir'in yeni sezonu için karar verildi! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Yapımcılığını Lale Eren ve Kerem Çatay’ın üstlendiği Kanal D’nin Ayna Yapım imzalı fenomen dizisi “Uzak Şehir” dün İstanbul’da sete çıktı.

Çekimleri Mardin’de devam edecek dizinin ekrana ne zaman döneceği belli oldu.

Uzak Şehir in yeni sezonu için karar verildi! Tarih belli oldu 1

Geçen hafta başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın afiş çekimi için kamera karşısına geçtiği dizi 15 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonuyla ekranda olacak.

Uzak Şehir in yeni sezonu için karar verildi! Tarih belli oldu 2

Yeni sezonda yine nefes kesecek olayların yaşanacağı diziye yeni gelecek oyuncular arasında Banu Fotocan ile Özge Erdem de var.

Uzak Şehir in yeni sezonu için karar verildi! Tarih belli oldu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne diyet ne egzersiz... Tam 24 kilo verdi!Ne diyet ne egzersiz... Tam 24 kilo verdi!
Daha yeni başlamıştı! Atv fişi çekti! Erken final kararı...Daha yeni başlamıştı! Atv fişi çekti! Erken final kararı...

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

Maça neredeyse saatler kaldı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Maça neredeyse saatler kaldı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Bahçeli'nin yanındaki isim dikkat çekti

Bahçeli'nin yanındaki isim dikkat çekti

Sokakta pompalıyla ateş açtı: "Herkesin canını alacağım"

Sokakta pompalıyla ateş açtı: "Herkesin canını alacağım"

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.