Uzak Şehir'in yeni sezonu için karar verildi! Tarih belli oldu

Yapımcılığını Lale Eren ve Kerem Çatay’ın üstlendiği Kanal D’nin Ayna Yapım imzalı fenomen dizisi “Uzak Şehir” dün İstanbul’da sete çıktı.

Çekimleri Mardin’de devam edecek dizinin ekrana ne zaman döneceği belli oldu.

Geçen hafta başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın afiş çekimi için kamera karşısına geçtiği dizi 15 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonuyla ekranda olacak.

Yeni sezonda yine nefes kesecek olayların yaşanacağı diziye yeni gelecek oyuncular arasında Banu Fotocan ile Özge Erdem de var.