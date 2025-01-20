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Uzay'ın babası Hacı Sabancı çıkmıştı! Herkes annesini merak ediyor... Fatma Demir kimdir?

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.01.2025 16:48
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Adli Tıp'ta yapılan DNA incelemesi kapsamında 4 yaşındaki Uzay'ın babası yüzde 99.9 oranında Hacı Sabancı çıktı. Babalık davasının sonucu herkesi şaşkına çevirirken, Uzay'ın annesi Fatma Demir de bu haftanın merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki Fatma Demir kimdir? Fatma Demir ile Hacı Sabancı'nın ilişkisine dair her şey haberde...

Magazin gündeminin son günlerdeki en önemli konularından biri Hacı Sabancı'nın babalık davası oldu. Bu dava uzun süre konuşulurken, geçen günlerde Adli Tıp DNA raporunu paylaştı. Rapora göre 4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı çıktı.

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HABERLERDEN SONRA ART ARDA PAYLAŞIMLAR GELDİ

Haberler ilk çıktığında 'iftira' diyen Hacı Sabancı ise rapordan sonra ilk paylaşımı yapan taraf oldu. Ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Sabancı, 'Her şey yolunda' mesajı verdi. Hacı Sabancı'nın ardından eşi de bir paylaşım yaptı ve Hacı Sabancı'ya destek verdi.

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NELER YAŞANDI?

Tüm bunların ışığında herkesin merak ettiği ise olayın başlangıcı ve Fatma Demir ile Hacı Sabancı arasında yaşananlar oldu.

Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’da bir otelde bir araya geldiklerini söyleyen Fatma Demir, sık sık görüşmelerin sonunda son olarak 21 Mayıs 2020 tarihinde bir araya gelerek cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi. Dava dosyasında anlatılanlara göre 02 Şubat 2021 tarihinde Uzay bebeğin doğumunun ardından Hacı Sabancı’ya bebeğin fotoğrafları gönderildi. Fatma Demir, Hacı Sabancı’ya çocuğun kendisinden olduğunu söyleyince tarafların arası bozuldu.

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JEST YAPMAK İÇİN OTELE GÖNDERMİŞ

Yine dava dosyasında Hacı Sabancı ve Fatma Demir’in 2013 yılında Los Angeles’ta yer alan bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları da kaydedildi. Bu tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşülmediği belirtilirken 2017-2019 yıllar arasında birçok görüşme gerçekleştirdikleri ve sık sık otelde bir araya geldikleri ifade edildi. Hacı Sabancı’nın Fatma Demir’i 2018 yılında jest yapmak adına Santorini Adası’na tatile gönderdiği ve uçuş ve otel biletlerini de ödediği kaydedildi.

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WHATSAPP YAZIŞMALARI MAHKEMEYE SUNULMUŞTU

Konuyla ilgili Hacı Sabancı ve FD. arasındaki WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunuldu.

Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında F.D ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

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21 Mayıs 2020

Hacı Sabancı: Nerdesin?

Fatma Demir: Evdeyim canım.

Hacı Sabancı: Gelir misin.

Fatma Demir: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?

Hacı Sabancı: Tamam saat 22.30’da gel.

Fatma Demir: Tamam süper.

Hacı Sabancı: 1.5 saate çık.

Fatma Demir: Tamam.

Hacı Sabancı: Bekliyorum ne giyeceksin.

Fatma Demir: Ne giymemi istersin.

Fatma Demir: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)

Hacı Sabancı: Çok iyi.

Fatma Demir: Ay beğenmene çok sevindim.

Hacı Sabancı: 1 saate gel.

Fatma Demir: Tamam.

Hacı Sabancı: Yola çıkınca yaz.

Fatma Demir: Tamam.

Hacı Sabancı: Müsaitim bekliyorum nerdesin.

Fatma Demir: Taksi bekliyorum canım.

Hacı Sabancı: Binince yaz.

Fatma Demir: Çıktım canım. Konum atar mısın.

Hacı Sabancı: Sen konum atsana bakayım.

Fatma Demir: E-5’e çıkayım şimdi.

Hacı Sabancı: Ne içersin ne hazırlayayım?

Öte yandan DNA raporunun sonuçlanmasından sonra Fatma Demir ismi de merak edilenler arasına girdi.

UZAY'IN ANNESİ FATMA DEMİR KİMDİR?

Fatma Demir ve Hacı Sabancı’nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başladı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles’ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği belirtiliyor.

2019 YILINDA BAŞKA BİRİYLE EVLENEREK BELÇİKA'YA YERLEŞTİ

Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği biliniyor. Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı’dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti.

MADDİ DESTEK SAĞLADI

İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir’in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

Fatma Demir, Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldı ve 2 Şubat 2021’de oğlu Uzay’ı dünyaya getirdi.

Başlatılan hukuki süreç ise hala devam ediyor. Konuyla ilgili olarak birçok gelişme yaşanacak gibi duruyor...

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı dava
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