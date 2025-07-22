Üzen ayrılık! Güldür Güldür Show'un Nazlı'sı Hasibe Eren veda etti

Yeni sezon hazırlığı yapan Güldür Güldür Show'da yaşanan ayrılık seyirciyi üzdü.

Geçtiğimiz yıl Alper Kul yeni sezonda yer almamıştı. Alper Kul ayrılık haberini "Ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak bu seneyi pas geçiyorum" diyerek açıklamıştı.

HASİBE EREN NEDEN AYRILDI?

Onur Buldu ve Ecem Erkek'in ise yeniden döndüğü Güldür Güldür ekibinde 14. sezon öncesi şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

Moderatörlüğünü Ali Sunal’ın yaptığı BKM imzalı fenomen komedi programı Güldür Güldür Show sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. Nazlı rolüne hayat veren Hasibe Eren, programdan ayrıldı.

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce konuk olduğu programda 3 sezondur yer alan usta oyuncu, çok keyifle çalıştığı “Güldür Güldür Show”a sezon sonunda veda etti. Yeni projeleri değerlendiren oyuncu şu günlerde TV ve dijital projelerle görüşüyor.