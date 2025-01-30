Uzun süredir hastanedeydi... Tanyeli'den kötü haber geldi! Dua istedi

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağına uymayanlara sert tepki göstermişti.

Tanyeli, “Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler…” diyerek açıklamalarda bulunmuştu.

SON HALİ KORKUTTU

Hastanedeki ziyaretçi akınının ardından grip olan Tanyeli bu defa son haliyle korkuttu.

Sedyede video çeken ünlü isim 'Canımın derdine düştüm. Domuz gribiyim. Karantinadayım. Çok ağır ilaçlar alıyorum. Sizi habersiz bıraktım. Dua edin bana bol bol.' ifadelerini kullandı.