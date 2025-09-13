Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Haluk Bilginer iddialı diziye girdi

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta oyuncu Haluk Bilginer Now Tv'nin yeni ve iddialı dizisiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Bilginer sezonun merakla beklenen dizisinde Burak Deniz’in hayat vereceği Ertan Aydın’ın babası Kadir Aydın karakterini canlandıracak.
Dizi çekimleri Haluk Bilginer’in tiyatro programına göre çekim takvimi ayarlanacak. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yöneteceği dizi Pazar akşamları seyirciyle buluşacak.
