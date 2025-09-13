MAGAZİN

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Haluk Bilginer iddialı diziye girdi

Son olarak başrolünü Tolga Sarıtaş ile paylaştığı Baba dizisiyle ekranda boy gösteren usta oyuncu Haluk Bilginer şimdilerde yeni proje hazırlığında. Bilginer, NOW’da ekrana gelecek Sahtekârlar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Öznur Yaslı İkier

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta oyuncu Haluk Bilginer Now Tv'nin yeni ve iddialı dizisiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Bilginer sezonun merakla beklenen dizisinde Burak Deniz’in hayat vereceği Ertan Aydın’ın babası Kadir Aydın karakterini canlandıracak.

Dizi çekimleri Haluk Bilginer’in tiyatro programına göre çekim takvimi ayarlanacak. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yöneteceği dizi Pazar akşamları seyirciyle buluşacak.

Haluk Bilginer
