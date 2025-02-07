Uzun zamandır kemoterapi görüyor! Kahtalı Mıçe sevenlerinden dua istedi! Son hali herkesi üzdü

‘Kahtalı Mıçe’ olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Gırtlak kanseri olduğu söylenen ünlü isim uzun zamandır kemoterapi görüyor.

Gırtlak kanseri olduğu söylentilerini yalanlayan Kahtalı Mıçe 'Biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal' ifadelerini kullanmıştı.

6 şubat depremlerinde 25'ten fazla akrabasını kaybeden Adıyamanlı şarkıcı Kahtalı Mıçe, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından açıklama yaptı.

Kahtalı Mıçe; 'Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz.' dedi.

YORUM YAĞDI

Kahtalı Mıçe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Çok geçmiş olsun', 'Allah şifalar versin', 'Baba çok büyük geçmiş olsun', 'Dualarımız daima seninle' gibi yorumlar yapıldı.