MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Hilal Cebeci'nin son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

‘Köylü Güzeli’ ve ‘İpe İpe’ gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Cebeci, son haliyle yeniden gündeme geldi. Ünlü ismin değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Hilal Cebeci'nin son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor
Öznur Yaslı İkier

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Hilal Cebeci, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi.

90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Hilal Cebeci, şarkılarıyla dillere dolandı.

2011 yılında başlattığı 'Panpiş' akımıyla sosyal medyada büyük ses getiren Hilal Cebeci, o dönemde hem dinlenme rekorları kırdı hem de takipçi sayısıyla dikkat çekti.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Hilal Cebeci nin son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor 1

Pek çok televizyon programı ve dizide boy gösteren Cebeci, geçtiğimiz yıl duyurduğu hastalığının ardından sahnelere ve ekranlara ara verdi.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Hilal Cebeci nin son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor 2

Hilal Cebeci 2022 yılında yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurdu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." demişti. Ünlü isim özel bir hastanede ameliyat oldu ve sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Hilal Cebeci nin son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor 3

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyayı salladı. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Hilal Cebeci nin son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor 4

YORUM YAĞDI

Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Hilal Cebeci nin son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın Ermiş'iydi! Ünlü sunucuyla evlendiKurtlar Vadisi'nde Çakır'ın Ermiş'iydi! Ünlü sunucuyla evlendi
56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

Anahtar Kelimeler:
Hilal Cebeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.