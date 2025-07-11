Varını yoğunu satıp 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! Berdan Mardini 3 katlı lüks villasıyla gündemde! İçinde yok yok...

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini, 2018 yılında varını yoğunu satıp 120 milyon TL’ye memleketine fabrika kurmuştu.

Şimdilerde 350 kişiye istihdam sağladığı bilinen ünlü isim gül yağı ve gül suyu üretimine ağırlık veriyor. Kozmetik markasıyla ilgi gören Mardini, 3 katlı lüks villasıyla da adından söz ettirdi.

Tam 9 yıl önce aldığı villayı baştan sona kendisi dekore eden Berdan Mardini'nin evini görenler hayran kaldı.

'Sadelik ve mütevazilikten yanayım' diyen ünlü türkücünün evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bulunuyor.

Ünlü türkücü müzik çalışmalarını da evinde gerçekleştiriyor. Konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçiren Berdan Mardini evinin her köşesini kendi zevkine göre düzenlemiş.

YORUM YAĞDI

Berdan Mardini'nin lüks evi sosyal medyada gündem gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Saray yavrusu gibi', 'çok güzelmiş', 'evi çok güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.