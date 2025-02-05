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Vasiyeti açıklandı! Ferdi Tayfur mal varlığının bir kısmını TSK ve iki vakfa bağışladı! Kızı Tuğçe Tayfur'a pay verdi mi?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.02.2025 17:45
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2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından serveti ve vasiyeti gündeme gelmişti. Haftalar sonra vasiyeti açıklandı. Tayfur, mirasının bir kısmını TSK ve iki önemli vakfa bağışladı. İki isim ise vasiyete itiraz etti.

Vasiyeti açıklandı! Ferdi Tayfur mal varlığının bir kısmını TSK ve iki vakfa bağışladı! Kızı Tuğçe Tayfur'a pay verdi mi?

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Binlerce insanı yasa boğan bu vedanın ardından ise aile için tartışmalar ve Tayfur'un serveti gündem olmuştu. Haftalar sonra vasiyeti açıklandı.

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TSK VE DARÜŞŞAKAFA VE LÖSEV'E BAĞIŞLADI!

Ünlü sanatçının mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafaka Vakfına ve LÖSEV'e bağışladığı açıklandı. Vasiyetnamesinin açılması davasında sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtildi.

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Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

TUÇĞE TAYFUR VASİYETE İTİRAZ ETTİ!

Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini söyledi. Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker de detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek, "Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir." diye konuştu.

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Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur, ailecek vakıflara yapılan bağışlardan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV'e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz."
Tayfur, "Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?" sorusuna "Eşim öyle istiyordu" yanıtı verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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