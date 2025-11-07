MAGAZİN

Veliaht, Halef Köklerin Çağrısı yarıştı! 6 Kasım 2025 Perşembe reyting sonuçları belli oldu

6 Kasım 2025 güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. Dünün güncel reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Veliaht, Halef Köklerin Çağrısı yarıştı! 6 Kasım 2025 Perşembe reyting sonuçları belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Dün gece televizyon reytingleri, spor karşılaşmalarının büyük bir ilgiyle takip edildiğini gösterdi. TRT 1 ekranlarında, VIKTORIA PLZEN - FENERBAHCE UEFA AVRUPA LİGİ karşılaşması yayınlandı. Bu karşılaşma, en yüksek izleyici kitlesine ulaşarak lider konumda yer aldı. Futbolseverler, bu maçta yoğun ilgi gösterdi. İzleyiciler, ekranların başında heyecanla bekledi.

Daha önce yüksek reytingler elde eden HALEF KÖKLERIN ÇAĞRISI, NOW kanalında yayımlandı. Bu program, izleyici sayısında önemli bir artış gösterdi. Etkileyici anlatımı izleyicilerin dikkatini çekti.

Sporun bir başka heyecan verici örneği, TRT 1'de yayımlanan SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ karşılaşmasıydı. Bu mücadele de yüksek izleyici çekti.

ATV ekranlarında gündüz programları dikkat çekti. ESRA EROL'DA, geçiş saatlerinde önemli izleyici oranları elde etti. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT günü başarılı bir şekilde kapattı.

NOW kanalında yayınlanan HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI (ÖZET), akşam haber saatleri öncesinde ilgi çekti.

Dün gecenin televizyon reytingleri, spor karşılaşmalarının izleyici üzerindeki etkisini yine gösterdi. İzleyiciler, spor içeriklerine olan ilgilerini sürdürdü.

6 KASIM 2025 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

6 KASIM 2025 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 VIKTORIA PLZEN-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 22:53:38 25:03:49
2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:40:02 23:38:15
3 SAMSUNSPOR-HAMRUN SPARTANS UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT 1 20:34:48 22:46:39
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:30 18:45:50
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:10 12:59:39
6 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 19:59:49 20:39:57
7 VELIAHT SHOW TV 20:59:23 24:18:49
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:39
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:53:26
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:22 20:00:08

Kaynak: TİAK

