Veliaht'ın Derya'sı Hazal Türesan saçlarını simsiyah yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü

Veliaht dizisiyle ekranlara geri dönen ve son günlerde oyunculuğuyla adından söz ettiren Hazal Türesan ani imaj değişikliğine gitti.

Yıllardır sarı ve turuncu saç kullanan güzel oyuncu bu kez saç rengini değiştirdi. Sarı saçlarından vazgeçen oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim saçlarını siyaha boyatarak, "Saç rengimi değiştirdiğimde enerjimin yükselmesi hissini çok seviyorum. Nasıl olmuşum?" yazdı.

Türesan kısa sürede binlerce beğeni alırken sosyal medyada saç rengini beğenenler ve beğenmeyenler ikiye bölündü.

Hazal Türesan'a "Her halin güzel ama sarı tabii ki" diyenler olduğu kadar "Bu hali de çok iyi" yazanlar da vardı.