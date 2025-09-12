MAGAZİN

Veliaht'ın Reyhan'ı Serra Arıtürk dantel elbisesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan ünlü oyuncu Serra Arıtürk şimdilerde başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Veliaht dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni projesinin galasına siyah dantel detaylı elbisesiyle katılan Arıtürk iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Aşkın Tarifi, Taş Kağıt Makas, Kulüp ve Asaf gibi birbirinden iddialı birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Serra Arıtürk başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Veliaht dizisiyle izleyicisin karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Arıtürk, geceye siyahlar içerisinde katıldı.

TAM NOT ALDI

Dantel detaylı elbisesiyle göz dolduran güzel oyuncunun iddialı seçimi takipçilerinden tam not aldı.

Serra Arıtürk'ün gala tarzına sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Serra Arıtürk
