Veliaht'ın yıldızı Serra Arıtürk Cannes'ı salladı! Sütyen-ceket kombini olay oldu

Şimdilerde başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Veliaht dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Serra Arıtürk bu defa Cannes'a damga vurdu. Beyaz mini etek ve beyaz sütyen ceket kombini yapan Serra Arıtürk iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Veliaht'ın yıldızı Serra Arıtürk Cannes'ı salladı! Sütyen-ceket kombini olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Aşkın Tarifi, Taş Kağıt Makas, Kulüp ve Asaf gibi birbirinden iddialı birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Serra Arıtürk başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Veliaht dizisiyle izleyicisin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Arıtürk, bu defa Cannes'a damga vurdu. Mipcom'daki söyleşiye katılan ünlü isim beyaz mini etek ve beyaz sütyen ceket kombini ile dikkatleri üzerine çekti.

Veliaht ın yıldızı Serra Arıtürk Cannes ı salladı! Sütyen-ceket kombini olay oldu 1

Serra Arıtürk'ün partneri ile verdiği pozlar beğeni toplarken iddialı tarzı da takipçilerinden tam not aldı.

Veliaht ın yıldızı Serra Arıtürk Cannes ı salladı! Sütyen-ceket kombini olay oldu 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Veliaht ın yıldızı Serra Arıtürk Cannes ı salladı! Sütyen-ceket kombini olay oldu 3

Serra Arıtürk
