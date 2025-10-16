Veliaht'ın yıldızı Serra Arıtürk Cannes'ı salladı! Sütyen-ceket kombini olay oldu

Aşkın Tarifi, Taş Kağıt Makas, Kulüp ve Asaf gibi birbirinden iddialı birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Serra Arıtürk başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Veliaht dizisiyle izleyicisin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Arıtürk, bu defa Cannes'a damga vurdu. Mipcom'daki söyleşiye katılan ünlü isim beyaz mini etek ve beyaz sütyen ceket kombini ile dikkatleri üzerine çekti.

Serra Arıtürk'ün partneri ile verdiği pozlar beğeni toplarken iddialı tarzı da takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.