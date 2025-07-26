Verdiği kilolarla gündemdeydi! Demet Akalın dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Havuzda iddialı pozlar...

Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

11 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü isim daha fazla zayıflamak için zayıflama iğnesi bile yaptırmıştı. Kilo verince daha iddialı kostümler giyen Akalın şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

YORUM YAĞDI

Demet Akalın'ın havuzda verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Akalın için sosyal medyada; 'çok iyi zayıfladı', 'bu kadın nasıl zayıfladı?', 'çok iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.