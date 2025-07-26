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Verdiği kilolarla gündemdeydi! Demet Akalın dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Havuzda iddialı pozlar...

Son dönemde verdiği kilolar ve değişen sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren Demet Akalın her adımıyla olay oluyor. Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Akalın iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Demet Akalın dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Havuzda iddialı pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

11 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü isim daha fazla zayıflamak için zayıflama iğnesi bile yaptırmıştı. Kilo verince daha iddialı kostümler giyen Akalın şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Demet Akalın dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Havuzda iddialı pozlar... 1

YORUM YAĞDI

Demet Akalın'ın havuzda verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Demet Akalın dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Havuzda iddialı pozlar... 2

Akalın için sosyal medyada; 'çok iyi zayıfladı', 'bu kadın nasıl zayıfladı?', 'çok iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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