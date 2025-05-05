Vildan Atasever ekranlara dönüyor... Ünlü şarkıcıyla evlendi gözlerden uzak kaldı

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem bir süre önce evlilik kararı almıştı. 2021 yılında evlenen çift gözlerden uzak yaşıyor.

Özel hayatlarıyla anılmak istemeyen çiftten Atasever geçtiğimiz günlerde İstanbul'u terk etmediklerini söyleyerek iş için Bodrum'a da gittiklerini söylemişti. Oyuncu "Eşimle birlikte sade bir hayat tercih ediyoruz diyeyim, çok göz önünde değiliz" demişti.

Uzun süredir ekranda olmayan Vildan Atasever dönüyor. Vildan Atasever atv'nin yeni dizisi Aile Saadeti'nde Tülay karakterine hayat verecek.

BURAK DAKAK BAŞROLDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Vildan Atasever diziye Fatih Al'ın partneri olarak dahil oldu.

Aile ilişkileri ve kuşak çatışmalarını renkli karakterler eşliğinde ekrana taşıyacak olan “Aile Saadeti” dizisinde Burak Dakak “Murat”, Buse Meral “Gönül”, HakanYılmaz “Tekin”, Hakan Karsak “Emin” ve Esra Kızıldoğan “Öykü” rollerine hayat verecek.