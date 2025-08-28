MAGAZİN

Villalarını abisine verdiği söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı: "Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz silahla Zekeriyaköy'ü bastı"

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında yaşananlar uzun süredir gündemde. Son olarak Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki 2 villasına abisine devredeceği konuşuluyordu. Gerçek ise iddialara göre bambaşka çıktı. Abi Ercan Deniz villayı silahla basıp ortalığı birbirine kattı.

Kubra Akalın

Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kriz bitmiyor. Zor zamanlar geçiren ve mental olarak da pek iyi olmayan Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki 2 villayı ağabeyi Ercan Deniz'e idevrettiği ve aralarındaki sorunları çözüme kavuşturduğu öne sürülmüştü. Ancak gerçek hiç öyle çıkmadı.

Bi Bakalım programının sunucuları Ali Eyüboğlu ve Elife Yılmaz olaya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

İddiaya göre, protokol sağlanmadan önce Özcan Deniz ve kardeşi Melek Deniz’in yaşadığı 3 villaya silahıyla giden Ercan Deniz “Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm” dedi.

Zekeriyaköy'deki Jandarma ekiplerinin olay yerine gelip müdahale bulunduğu öğrenildi.

Bu gelişme sonrası Özcan Deniz'in ağabeyi ile masaya oturmaya karar verdiği aktarıldı.

KALP SPAZMI GEÇİRMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, son olarak ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını ve tek ailesinin eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey olduğunu söylemişti. Öte yandan Özcan Deniz, birkaç ay önce de annesi ve ağabeyinin açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirmişti.

