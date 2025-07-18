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VIP konukların olduğu partideydi! Ece Sükan kalça dekoltesiyle olay oldu! Arkasını dönünce...

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın kendi markası için Bodrum Türkbükü'nde verdiği VIP parti büyük ilgi gördü. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu geceye Ece Sükan cesur tarzıyla damga vurdu. Sükan'ın kalça dekoltesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

VIP konukların olduğu partideydi! Ece Sükan kalça dekoltesiyle olay oldu! Arkasını dönünce...
Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın VIP konukları dün gece Bodrum’daydı. Ünlü fotoğrafçının verdiği özel parti sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özel davete oyuncu Burak Deniz, İrlandalı model Stella Maxwell, Ece Sükan, Anıl Altan, Nevbahar Koç, Tolga Sezgin, Elif Dürüst, Ece Dağıstan, çellist Jamal Aliyev, Anıl Altan, Serkan Altunorak, Taro Emir, Cem Bölükbaşı, Tuba Ünsal, Berrak Tüzünataç, James Yates, Sedef Gali, Cem Mirap, Esra Tümen, Şirin Talbot ve Seda Bakan'ın da olduğu 40 konuk katıldı.

VIP konukların olduğu partideydi! Ece Sükan kalça dekoltesiyle olay oldu! Arkasını dönünce... 1

Eski manken Ece Sükan özel geceye cesur tarzıyla damga vurdu. Davete siyahlar içerisinde katılan Sükan elbisesindeki kalça dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

VIP konukların olduğu partideydi! Ece Sükan kalça dekoltesiyle olay oldu! Arkasını dönünce... 2

Ece Sükan arkasını dönünce derin sırt dekoltesi ve kalça dekoltesiyle adeta bakana bir daha baktırdı. Ünlü ismin elbisesinin içine giydiği dantelli iç çamaşırı bile göründü.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Sükan
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