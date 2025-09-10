Voleybolun Demir Leydi'siydi! Filenin Sultanları'ndan Neslihan Demir yeniden sahaya çıktı! 'Efsane geri döndü'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski sporcularından Neslihan Demir, Türk kadın voleybol tarihine adını altın harflerle yazdırmış sporculardan biri.

Vakıfbank voleybol takımıyla adı özdeşleşen 'Demir Yumruk' lakaplı Neslihan Demir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Sporculuğu boyunca "Demir Leydi" lakabıyla anılan Neslihan Demir, bu ünvanı almasının nedenini "Sahada biraz soğukkanlıydım. Kriz anlarında doğru ve hızlı kararlar verebildiğim için böyle bir lakapla anıldım. Sanırım bu yüzden 'Demir Leydi' oldum" demişti.

YENİ HAYATINI ANLATTI

Neslihan Demir, aktif sporculuk dönemindeki uzun seyahat yıllarının ardından artık evde olmanın tadını çıkardığını söylemişti.

Demir; "Evde oturmayı çok seviyorum. Kızımla ilgileniyorum, iki köpeğim var, onlarla vakit geçiriyorum. Artık evimin keyfini sürüyorum. Arkadaşlarımı ağırlamayı, yemek yapmayı çok seviyorum." diyerek yeni hayatını anlatmıştı.

Neslihan Demir son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 9 Eylül İzmir'in Kuruluşu özel etkinliği için Aras Spor Kulübü'yle birlikte sahaya çıkan Demir'e yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Neslihan Demir'e; 'Bizim Demir paslanmaz', 'Özledik kaptan', 'İzlemeye doyamadım', 'Efsane geri döndü', 'Daha iyisini voleybol görmedi' gibi yorumlar yapıldı.