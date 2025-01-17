Wanda Nara ve Icardi'nin mahkemedeki ifadeleri basına sızdı! Wanda Nara'dan skandal iddia: 'Beni çıplak olarak filme aldı'

Sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, son günlerde Wanda Nara ile olan ayrılığıyla gündemde. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara mahkeme önünde açıklamalarda bulundu. Wanda Nara'nın Icardi ile ilgili iddiaları Arjantin basınında yer aldı.

"DUYDUNUZ MU? HEP TEHDİT EDİLDİM"

Arjantin basınından MinutoUno'nun haberine göre Wanda Nara, mahkemede Icardi'nin kendisini filme aldığını öne sürdü ve "Şikayetimde de belirttiğim gibi gerçek şu ki çok korkuyorum. Birincisi, beş erkek çocuk annesiyim ve hepsinden önemlisi tehditlere tanık olan üç ergen oğlum var. Duydunuz mu? Hep tehdit edildim. Mauro her zaman kameralara sahip olmaktan çok hoşlanırdı. Aslında Milano'daki bir apartman dairemizde, Milano'daki iki apartman dairemizde, onları doğrudan görüntüleyen kameralarımız var ve yatağa bakıyorlardı" dedi.

"CİNSEL FOTOĞRAF VE VİDEOLARDAN BAHSEDİYORUM"

Icardi'nin kendilerini filme aldığını öne süren Wanda Nara: "Bu görüntüler bizim mahremiyetimizde, hatta arkadaşlarımız ve ailemiz tarafından bile görüldü, çünkü çevremdeki birçok kişiye gösterildi. Onunla ve diğer insanlarla ayrı kaldığımız ve kavga ettiğimiz zamanlarda çektiğim cinsel fotoğraf ve videolardan bahsediyorum"

"KAMERALARI İDARE EDEN TEK KİŞİ OYDU"

Wanda Nara'nın Arjantin basınına yansıyan ifadelerini devamı ise şu şekilde:

"Bu olay burada, Arjantin'de, çocuklarımla birlikte yaşadığım Santa Barbara'daki evimde başıma geldi. Varlığından haberdar olmadığım ve onda bulunan mikrofonlara sahip kameraları bulmakla meşguldüm. Bu kameraları idare eden tek kişi oydu.

"BENİ ÇIPLAK OLARAK FİLME ALDI"

1Son zamanlarda burada, Santa Barbara'daki evimin yarı kötü, yıkılmış haldeki görüntülerini yükledi, benim imajımla çalıştığımı biliyordu. Ben o gün "Yıkanmak için içeri girdiğim ve onun da beni Santa Barbara'da çıplak olarak filme aldığı doğru. Ayrıldıktan sonra banyoya gitti, kapıyı açtı ve beni filme aldı. O kısmı yüklemedi ama elinde var"

ICARDI: WANDA, L-GANTE İLE BİRLİKTE BREZİLYA'DA AŞK TATİLİ YAPTI

Icardi'nin mahkemede yaptığı açıklamaların medyaya yansıyan kısımları ise şöyle: Kızlarıma asla zarar vermem ve kızlarımın annesine de asla zarar vermem. Tüm bunların en iyi şekilde ve mümkün olan en kısa sürede çözülebilmesi için avukatlarımla birlikte buradayım. 2 yıldır Arjantin'de değil, Türkiye'de yaşıyorum ve çocukların hepsine ben bakıyorum. Wanda, çocukları düşünmeden hareket edecek kadar kaprisli biri. Bencil kararları yüzünden çocuklar uzun süredir kendini terk edilmiş hissediyor. Bu durum kızlarımın ruh sağlığını, sosyal yaşamlarını ve gelecekteki tüm yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Wanda, L-Gante ile birlikte Brezilya'da aşk tatili yaptı. L-Gante, silahla adam kaçırma, darp ve hırsızlık suçlarından dolayı 3 ay hapis yattı. O tehlikeli birisi. Kızlarımla aynı ortamda olmasını yanlış buluyorum. Ben öyle değilim, örnek bir baba olduğumu düşünüyorum.'