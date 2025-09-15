MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında! İşte son hali

Bir dönemin sevilen dizisi 'Yabancı Damat'ta hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşına bastı. Memik Dede pasta üflediği anlarla dikkat çekti.

Kubra Akalın

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin oyuncularının son halleri de zaman zaman gündeme geliyor. 'Yabancı Damat'ta canlandırdığı 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu son haliyle dikkat çekti.

Uzun yıllar ekranlardan uzak kalan Arif Erkin Güzelbeyoğlu yeni yaşını kutladı.

Yabancı Damat ın Memik Dede si Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında! İşte son hali 1

90'ıncı yaş gününü kutlayan Güzelbeyoğlu'nun pasta üflediği anlar paylaşıldı.

Usta oyuncunun doğum günü karesine sosyal medyada yorum yağdı.

Yabancı Damat ın Memik Dede si Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında! İşte son hali 2

'Bizimkiler', 'Doksanlar', 'Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda da rol alan usta oyuncunun 90. yaş pozuna "Maşallah", "Allah uzun ömür versin" yorumları geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emmy tarihine geçti! 15 yaşında muhteşem performans...Emmy tarihine geçti! 15 yaşında muhteşem performans...
Gupse Özay zayıfladı; mini elbiseli tarzı ve değişimiyle adından söz ettirdi! Gupse Özay zayıfladı; mini elbiseli tarzı ve değişimiyle adından söz ettirdi!

Anahtar Kelimeler:
Yabancı Damat dizisi yabancı damat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.