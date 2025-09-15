Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında! İşte son hali

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin oyuncularının son halleri de zaman zaman gündeme geliyor. 'Yabancı Damat'ta canlandırdığı 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu son haliyle dikkat çekti.
Uzun yıllar ekranlardan uzak kalan Arif Erkin Güzelbeyoğlu yeni yaşını kutladı.
90'ıncı yaş gününü kutlayan Güzelbeyoğlu'nun pasta üflediği anlar paylaşıldı.
Usta oyuncunun doğum günü karesine sosyal medyada yorum yağdı.
'Bizimkiler', 'Doksanlar', 'Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda da rol alan usta oyuncunun 90. yaş pozuna "Maşallah", "Allah uzun ömür versin" yorumları geldi.
