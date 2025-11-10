MAGAZİN

Yabancı Damat'ın Mıstık'ı Ozan Uğurlu kocaman oldu! Sumru Yavrucuk ile buluştu

Bir döneme damgasını vuran “Yabancı Damat” dizisinin çocuk yıldızı Ozan Uğurlu ddiziden sonra oyunculuğa ara verdi. Ozan Uğurlu son haliyle gündeme geldi. Sumru Yavrucuk ve Ozan Uğurlu buluşmasına beğeni yağdı.

Bir zamanların unutulmaz dizisi Yabancı Damat’ta 'Mustafa Can' rolüyle hafızalara kazınan Ozan Uğurlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

2000’li yılların en sevilen dizilerinden Yabancı Damat’ta Niko ve Nazlı’nın oğlu karakterine hayat veren Ozan Uğurlu, aradan geçen uzun yılların ardından yeniden ortaya çıktı.

Yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını şaşırtan Uğurlu, geçtiğimiz gün usta oyuncu Sumru Yavrucuk’la bir araya geldi. Genç isim fotoğraflara "Geleneksel 'Feride annemle buluşma' etkinliği" notunu düştü.

Fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, dizinin hayranları “Zaman uçmuş gitmiş!” yorumlarında bulundu.

OYUNCULUĞA ARA VERMİŞTİ

Oyunculuğa çocuk yaşta adım atan Ozan Uğurlu, bir dönem televizyon ekranlarından uzaklaşıp eğitimine yoğunlaşmıştı.

Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisi, hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da büyük ilgi görmüş, kültürler arası bir aşk hikâyesiyle dönemin en popüler yapımlarından biri olmuştu.

