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Yabani'den sonra Halit Özgür Sarı'ya teklif yağdı! Yeni adresi belli oldu

Simay Barlas, Dolunay Soysert ve Yurdaer Okur ile başrolünü paylaştığı Yabani dizisi final yapan Halit Özgür Sarı'ya dizisinin bitmesiyle birlikte teklif yağdı. Yakışıklı oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Yabani'den sonra Halit Özgür Sarı'ya teklif yağdı! Yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Diriliş Ertuğrul, Kardeşlerim, Gizli Saklı ve son olarak Yabani dizisinde rol alan ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı'ya teklif üstüne teklif gidiyor.

Dizisinin final yapmasının ardından hangi projede rol alacağı merak edilen Halit Özgür Sarı 03 Medya’nın yeni sezon dizilerinden “Skandal”ın başrol karakteri için anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

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YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Skandal” dizisinde Halit Özgür Sarı, uzun yol kaptanı Azil rolüne hayat verecek.

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Atv’de ekrana gelecek dizinin yönetmen koltuğunda son olarak “Sandık Kokusu”nu çeken Altan Dönmez oturacak. Dizinin senaryosunu ise Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu kaleme alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halit Özgür Sarı yabani
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