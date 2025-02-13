'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Şafak Sezer galaya damga vurdu! 'Gençleşmiş resmen'

Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi seyirciyi ekran başına kilitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle adından sıkça söz ettirmişti.

Geçtiğimiz aylarda Sezer'in yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü isim bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.

Verdiği kiloları sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söyleyen Şafak Sezer şimdi de 'Aşk Sadece Bir An' filminin galasında ortaya çıktı.

YORUM YAĞDI

İspanyol paça takım elbise ve gözlükleri ile galaya gelen ünlü isim bu haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Şafak Sezer'e sosyal medyada; 'Gençleşmiş resmen', 'Çok iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.