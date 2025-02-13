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'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Şafak Sezer galaya damga vurdu! 'Gençleşmiş resmen'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2025 08:48
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Hababam Sınıfı, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi birçok başarılı projede boy gösteren Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle adından söz ettiriyordu. Son olarak Aşk Sadece Bir An filmin galasında ortaya çıkan ünlü isim son haliyle gündem oldu. Sezer'in verdiği kilolar ve gala tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Şafak Sezer galaya damga vurdu! 'Gençleşmiş resmen'

Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi seyirciyi ekran başına kilitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle adından sıkça söz ettirmişti.

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Geçtiğimiz aylarda Sezer'in yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü isim bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.

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Verdiği kiloları sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söyleyen Şafak Sezer şimdi de 'Aşk Sadece Bir An' filminin galasında ortaya çıktı.

YORUM YAĞDI

İspanyol paça takım elbise ve gözlükleri ile galaya gelen ünlü isim bu haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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Şafak Sezer'e sosyal medyada; 'Gençleşmiş resmen', 'Çok iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şafak Sezer
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