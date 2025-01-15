'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Şafak Sezer 'Milyonda bir oluyor' diyerek hastalığını açıkladı

Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi izleyiciyi ekran başına kitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu şimdi de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu ve açıklamarıyla dikkat çekti. Şafak Sezer kör olabileceğini söyleyip 'Milyonda bir oluyor' diyerek canlı yayında hastalığını açıkladı.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Sezer; ''Benim gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir oluyor. Bu ben ilerliyor biraz. Benin riski ilerde kör ediyor insanı. Ben de bunu yeni öğrendim. Güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu zaman gözlük takmam gerekiyor. '' ifadelerini kullandı.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Sezer'in yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Ünlü isim bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.