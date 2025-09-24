Yağmur Tanrısevsin özel geceye böyle hazırlandı! Bakana bir daha baktırdı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreninde ortaya çıktı.

Önceki akşam Paris'te düzenlenen ödül törenine deri elbisesiyle katılan Yağmur Tanrısevsin iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Tanrısevsin, hazırlık sürecindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu bu paylaşımına; "Paris’teki Théâtre du Châtelet'te 69'uncu Ballon d'Or Töreni" notunu düştü.

Yağmur Tanrısevsin'in özel geceden pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.