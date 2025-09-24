MAGAZİN

Yağmur Tanrısevsin özel geceye böyle hazırlandı! Bakana bir daha baktırdı

Son olarak Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği 'Ayşe' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül törenine katıldı. Geceye deri elbisesiyle damga vuran ünlü isim iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Yağmur Tanrısevsin özel geceye böyle hazırlandı! Bakana bir daha baktırdı
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreninde ortaya çıktı.

Önceki akşam Paris'te düzenlenen ödül törenine deri elbisesiyle katılan Yağmur Tanrısevsin iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Yağmur Tanrısevsin özel geceye böyle hazırlandı! Bakana bir daha baktırdı 1

Tanrısevsin, hazırlık sürecindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin özel geceye böyle hazırlandı! Bakana bir daha baktırdı 2

Oyuncu bu paylaşımına; "Paris’teki Théâtre du Châtelet'te 69'uncu Ballon d'Or Töreni" notunu düştü.

Yağmur Tanrısevsin özel geceye böyle hazırlandı! Bakana bir daha baktırdı 3

Yağmur Tanrısevsin'in özel geceden pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yağmur Tanrısevsin özel geceye böyle hazırlandı! Bakana bir daha baktırdı 4

