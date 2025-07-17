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Yakalanmamak için mal kabul kapısından kaçmıştı! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk iddiası yeniden alevlendi! Böyle görüntülendiler

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerini sallamış ve uzun süre konuşulmuştu. Athena Gökhan çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Athena konserine giden Farah’ın, gecenin sonunda mal kabul kapısından çıkması iddiaları yeniden alevlendirmişti. İkili, bu defa hayranları tarafından görüntülendi.

Yakalanmamak için mal kabul kapısından kaçmıştı! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk iddiası yeniden alevlendi! Böyle görüntülendiler
Öznur Yaslı İkier

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerini süslemişti.

Yakalanmamak için mal kabul kapısından kaçmıştı! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah ın aşk iddiası yeniden alevlendi! Böyle görüntülendiler 1

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili kısa sürede açıklama gelmişti. Gökhan Özoğuz ''Yeni film projemiz var ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.

Yakalanmamak için mal kabul kapısından kaçmıştı! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah ın aşk iddiası yeniden alevlendi! Böyle görüntülendiler 2

Ancak geçtiğimiz ay bir AVM'de konser veren Athena grubunu izlemeye gelenler arasında Farah Zeynep Abdullah'da vardı. Konser başlayana kadar kuliste Özoğuz’la zaman geçiren oyuncunun, daha sonra locaya geçtiği iddia edilmişti.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Farah Zeynep Abdullah'ın gece sonunda ise görüntü vermemek için AVM’nin mal kabul kapısından çıkış yaptığı söylenmişti. İkili bu defa hayranları tarafından Londra'da görüntülendi.

Yakalanmamak için mal kabul kapısından kaçmıştı! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah ın aşk iddiası yeniden alevlendi! Böyle görüntülendiler 3

@gossippastanew isimli hesaba gelen karelerde ikilinin birlikte olduğu iddia edildi.

Üç çocuğunun annesi Melis Ülken’le 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında noktalayan Gökhan Özoğuz, boşanmanın ardından Londra’ya gitmiş, orada Farah Zeynep Abdullah’la görüşmeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah Gökhan Özoğuz athena
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