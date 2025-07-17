Yakalanmamak için mal kabul kapısından kaçmıştı! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk iddiası yeniden alevlendi! Böyle görüntülendiler

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerini süslemişti.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili kısa sürede açıklama gelmişti. Gökhan Özoğuz ''Yeni film projemiz var ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.

Ancak geçtiğimiz ay bir AVM'de konser veren Athena grubunu izlemeye gelenler arasında Farah Zeynep Abdullah'da vardı. Konser başlayana kadar kuliste Özoğuz’la zaman geçiren oyuncunun, daha sonra locaya geçtiği iddia edilmişti.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Farah Zeynep Abdullah'ın gece sonunda ise görüntü vermemek için AVM’nin mal kabul kapısından çıkış yaptığı söylenmişti. İkili bu defa hayranları tarafından Londra'da görüntülendi.

@gossippastanew isimli hesaba gelen karelerde ikilinin birlikte olduğu iddia edildi.

Üç çocuğunun annesi Melis Ülken’le 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında noktalayan Gökhan Özoğuz, boşanmanın ardından Londra’ya gitmiş, orada Farah Zeynep Abdullah’la görüşmeye başlamıştı.