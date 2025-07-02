Yalı Çapkını'na damga vurmuştu! Türkü Su Demirel'in yeni adresi belli oldu

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Serpil karakteriyle dikkat çeken Türkü Su Demirel yeni sezonda da izleyicisinin karşısında olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç oyuncu O3 Medya’nın atv’de seyirciyle buluşacağı “Gözleri Karadeniz” dizisiyle anlaşmaya vardı. Dizide Fatoş karakterine hayat verecek olan Türkü Su Demirel, Osman Maçari’nin (Mehmet Özgür) kızı rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız’ın (Güneş) başrollerini paylaşacağı dizide başlıca rolleri Ayten Uncuoğlu (Asiye), Mehmet Özgür (Osman Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Berk Ali Çatal (Sancar), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Ebru Aykaç (Havva), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Onur Özaydın (Haki) ve Gizem Arıkan (Ayla) oynayacak.