MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yalı Çapkını'na damga vurmuştu! Türkü Su Demirel'in yeni adresi belli oldu

Star TV’nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Serpil karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Türkü Su Demirel'in yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Genç oyuncu O3 Medya’nın atv’de seyirciyle buluşacağı “Gözleri Karadeniz” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Öznur Yaslı İkier

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Serpil karakteriyle dikkat çeken Türkü Su Demirel yeni sezonda da izleyicisinin karşısında olacak.

Yalı Çapkını na damga vurmuştu! Türkü Su Demirel in yeni adresi belli oldu 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç oyuncu O3 Medya’nın atv’de seyirciyle buluşacağı “Gözleri Karadeniz” dizisiyle anlaşmaya vardı. Dizide Fatoş karakterine hayat verecek olan Türkü Su Demirel, Osman Maçari’nin (Mehmet Özgür) kızı rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını na damga vurmuştu! Türkü Su Demirel in yeni adresi belli oldu 2

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız’ın (Güneş) başrollerini paylaşacağı dizide başlıca rolleri Ayten Uncuoğlu (Asiye), Mehmet Özgür (Osman Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Berk Ali Çatal (Sancar), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Ebru Aykaç (Havva), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Onur Özaydın (Haki) ve Gizem Arıkan (Ayla) oynayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen diziden apar topar çıkartılmıştı! Kararını verdiFenomen diziden apar topar çıkartılmıştı! Kararını verdi
Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyorKenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... Tahliye anonsu yapıldı

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... Tahliye anonsu yapıldı

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.