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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncu imza aşamasında...

Başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir'in yeni projesi belli oldu. Ay sonunda sete çıkması planlanan “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde başrol olacak Demir'in yeni partneri için bakın kim düşünülüyor...

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncu imza aşamasında...
Öznur Yaslı İkier

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı 'Ferit Korhan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu MF Yapım’ın Disney Plus için çekeceği “Bize Bir Şey Olmaz” isimli dizide adı geçen Mert Ramazan Demir ay sonunda sete çıkacak.

Yalı Çapkını nın Ferit i Mert Ramazan Demir in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncu imza aşamasında... 1

YENİ PARTNERİ...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğuna oturacağı “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde Mert Ramazan Demir'in yeni partneri Miray Daner olacak.

Yalı Çapkını nın Ferit i Mert Ramazan Demir in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncu imza aşamasında... 2

Her şey olumlu ilerler ve imzalar atılırsa güzel oyuncu “Lal”, Mert Ramazan Demir “Aktan” rollerine hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Mert Ramazan Demir
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