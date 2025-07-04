Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncu imza aşamasında...

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı 'Ferit Korhan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu MF Yapım’ın Disney Plus için çekeceği “Bize Bir Şey Olmaz” isimli dizide adı geçen Mert Ramazan Demir ay sonunda sete çıkacak.

YENİ PARTNERİ...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğuna oturacağı “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde Mert Ramazan Demir'in yeni partneri Miray Daner olacak.

Her şey olumlu ilerler ve imzalar atılırsa güzel oyuncu “Lal”, Mert Ramazan Demir “Aktan” rollerine hayat verecek.