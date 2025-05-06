Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu sert çıktı: PKK sempatizanlığı...

Daha önce Mansur Yavaş'a verdiği destekle gündeme gelen Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu yine gündemde.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Nevruz kutlamalarına dair sözleri gündemdeyken Gülçin Santırcıoğlu "Paçavraya paçavra denir. Bebek katili hain meşrulaştırılamaz" tepkisinde bulunmuştu.

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu paylaşımında "PKK sempatizanlığı solculuk değildir" diyerek şunları yazdı:

"Siz kesin benden çok biliyorsunuzdur herkesten çok bildiğiniz ve kibre battığınız gibi

ateş düştüğü yeri yakar. Benim ateş dediğim şehit evlerine düşmüştür."

