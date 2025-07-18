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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam setlere dönüyor! İddialı diziye girdi

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Suna' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Beril Pozam yeni sezonda iddialı diziye girdi.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam setlere dönüyor! İddialı diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Suna' karakteriyle dikkat çeken Beril Pozam setlere geri dönüyor.

Pozam, Nadim Güç’ün yöneteceği, Yılmaz Şahin’in yazdığı Ay Yapım imzalı “Kıskanmak” dizisine dahil oldu.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam setlere dönüyor! İddialı diziye girdi 1

Ay sonunda provaları başlayacak olan dizide Özgü Namal “Seniha”, Mehmet Günsür “Halit”, Selahattin Paşalı “Nüzhet”, Hafsanur Sancaktutan “Mükerrem” ve Ayda Aksel “Mediha” karakterine hayat verecek.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam setlere dönüyor! İddialı diziye girdi 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nahid Sırrı Örik’in eserinden uyarlanan dizide Beril Pozam “Nalan” rolüne hayat verecek ve Halit’in ailesinin evlenmesi için buldukları kız olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
beril pozam yalı çapkını
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