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Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Çekimlerden sonra hayatını kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan diş hekimi Yaman Özkan'dan acı haber geldi! Elenmesinin ardından "Aslında alacağım iyi bir rakama ihtiyacım vardı" diyen yarışmacının hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Çekimlerden sonra hayatını kaybetti
Kubra Akalın

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde diş hekimi Yaman Özkan yarıştı. İlk baraj sorularını rahatlıkla geçen yarışmacının karşısına, 5. soruda "Red Kit" adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan'dır?" sorusu çıktı.

Seyirciye sorma jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59'unun C şıkkında yer alan 'Joe Dalton' yanıtını vermesinin ardından seyircilere güvenerek soruyu yanıtladı. Doğru cevabın A şıkkı 'Rintintin' çıkması üzerine seyirciye güvenerek yanılan Özkan, yarışmaya veda etti.

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İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Elendiği için çok üzülen isim "Aslında alacağım iyi bir rakama ihtiyacım vardı" sözlerini kullanarak 5 bin TL ile yarışmaya veda etti.

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Programa erken şekilde veda eden Özkan hakkında üzücü haberi Kim Milyoner Olmak İster yarışması sosyal medya hesabından duyurdu.

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Yapılan açıklamada "Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılırken, Özkan'ın rahatsızlığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mynet'in Sesi
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Kim Milyoner Olmak İster
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