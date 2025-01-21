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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde korkunç yangın! Şahan Gökbakar ihmallere dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2025 14:21
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Kartalkaya’daki Grand Kartal Otelinde yaşanan yangın, büyük bir felakete yol açtı. Can kayıpları ve yaralılar artarken, ihmaller olduğu iddiaları da soru işaretleri oluşturuyor. Şahan Gökbakar da bu konuda açıklamasıyla dikkat çekti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde korkunç yangın! Şahan Gökbakar ihmallere dikkat çekti

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de, gece yarısı korkunç bir yangın meydana geldi. Saatlerdir söndürülemeyen alevler, otelde büyük hasara yol açarken, can kaybının artması endişe yaratıyor. Yangının ardından, oteldeki yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu ve ihmallerin olduğu yönünde iddialar gündeme geldi.

Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede otelin çeşitli katlarına yayıldı. Alevlerin büyük bir hızla yayılması sonrası can kaybı da arttı.

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Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yangın Güvenliği Uzmanı Esat Ersoy şu ifadeleri kullandı: “Binada yangın yağmurlama tesisatı yok" derken yangın merdiveni olmadığı da iddia edildi.

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Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmadı.

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Ünlü komedyen "Kartalkaya'da yaşanan feci olaya kaza demek zor! İhmaller ardı ardına gelince büyük facialar oluyor. Kurtulanların iddialarına göre ne yangın merdiveni varmış ne alarm çalmış. Bu otelle yangın merdiveni ve alarm sistemi yeterli olmadan ruhsat verenler de denetleyenler de suça ortak" dedi.

Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi
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