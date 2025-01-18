Yapımcı Jandae Perçem'den olay iddia! Edis filmi beğenmedi, Ayşe Barım gösterimden kaldırttı! 100 bin dolar teklifi...

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba düştü. Barım'ın "kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddiası sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

Bu iddiaların ardından Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda ünlü isimden gelen itiraflara bir yenisi eklendi ve yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem iddialarıyla herkesi şaşırttı.

Amerika'da yaşayan Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili yaşadığı süreci anlattı. Perçem, Edis'ten gerekli dokümanların gelmediği için PR çalışmalarına başlayamadıklarını ifade etti. Bir gün avukatıyla konuşurken telefonunun çaldığını ve Ayşe Barım'ın aradığını belirten Perçem, şunları söyledi:

'100 BİN DOLAR' İDDİASI

"Ayşe Barım bana, ‘Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim filmi bana versinler’ demiş. Film 1 milyon dolara mal oldu. Küfür ediyor onca insanın emeğine."

Perçem sözlerine devam ederek, Edis'in geçmişteki zor zamanlarını hatırlattı ve şunları söyledi:

''AYŞE BARIM'DAN KORKUYORLAR''

"Sen konsere çıkamazken, paran kalmamışken sana iş verdim ve başrol oldun ki o dönem bana kendin anlattın bu durumu. İki sene sonra projeyi sabote ediyorsun. Ayşe Barım bizi aramadan önce dağıtımcıyı aramış. Ayşe Barım’dan korktuğu için sinema dağıtımcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım’dan."

YANIT GECİKMEDİ

Hukuki süreci başlattığını duyuran Edis Görgülü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlar, Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikâye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Bu mesele, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik bir girişimdir."

"Bu iş yapımından yıllar sonra önüme geldiğinde, haksız kazanç sağlamasına engel olmak için profesyonel ekibimden destek aldım Ayşe, hiçbir dönemde çalıştığım biri değil, sadece arkadaşım. Ona yöneltilen suçlamaları bir fırsata dönüştürüp alakasız konuları birbirine bağlayarak prim kazanmaya çalışanlara kendimi alet etmeyeceğim. Sizlerin kalbine ve kulaklarına torpille girmemiz söz konusu değil. Bu itibar suikastı modasını anlamak da mümkün değil ama bana değmesine de şaşırmıyorum. Şöhretin bir nevi bedeli bu"

Candeğer ile dava sürecine gireceğim. Bana 'kanser annenin ölümüne yetişeme' diye mesaj atan birine dava açmak için fazla bile beklediğimi şu an fark ediyorum. Ayrıca çektiği videodaki hakaretleri için de tazminat davası açacağım. Ben, sizin bildiğiniz Edis’im. Resmi ve soğuk bir açıklama yapmak istemedim. Çünkü bu saçmalığa daha fazla vakit ayırmak niyetinde değilim. Antalya'da yeni albüm kampındayım ve işime odaklanıyorum"