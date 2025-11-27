Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali gündemde! 'Resmen erimiş'

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Zaman zaman ödül törenlerinde ortaya çıkan usta oyuncu şimdi de son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

79 yaşındaki Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Usta oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda neşeli hali beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; "Ne kadar zayıflamış", "İncecik olmuş", "Resmen erimiş", "Hayriye Hanım her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. Özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı.

Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Hayriye Tekin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.