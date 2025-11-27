MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali gündemde! 'Resmen erimiş'

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Güven Hokna son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü ismin zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali gündemde! 'Resmen erimiş'
Öznur Yaslı İkier

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Zaman zaman ödül törenlerinde ortaya çıkan usta oyuncu şimdi de son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündemde! Resmen erimiş 1

79 yaşındaki Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündemde! Resmen erimiş 2

Usta oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda neşeli hali beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; "Ne kadar zayıflamış", "İncecik olmuş", "Resmen erimiş", "Hayriye Hanım her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündemde! Resmen erimiş 3

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. Özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündemde! Resmen erimiş 4

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündemde! Resmen erimiş 5

Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı.

Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Hayriye Tekin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı Ünlü oyuncu evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı
Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı! Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı!

Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Güven Hokna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.