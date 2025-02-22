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  4. Yaş farkı çok konuşulmuştu! Danla Bilic Rapçi Emirhan Çakal ile ayrılık sebebini anlattı

Yaş farkı çok konuşulmuştu! Danla Bilic Rapçi Emirhan Çakal ile ayrılık sebebini anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 09:11
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YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic, 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2024'ün ilk aylarında ilişkilerini sonlandıran çiftin neden ayrıldığı ise merak edilmişti. Danla Bilic'ten aylar sonra ayrılık itirafı geldi.

Yaş farkı çok konuşulmuştu! Danla Bilic Rapçi Emirhan Çakal ile ayrılık sebebini anlattı

Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Şimdilerde YouTube'a geri dönen ve birbirinden ünlü konuklarıyla sohbet ettiği bir programa başlayan Danla Bilic, 2023 yılında kendisinden 10 yaş küçük, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak Bilic ve Çakal 2024 yılının ilk aylarında ayrılık kararı almıştı. Neden ayrıldıkları bilinmeyen çiftten Danla Bilic, eski aşkını programında andı ve ayrılık itirafı da gecikmedi.

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Sosyal medyada Ebo adıyla tanınan İbrahim Tilaver'i programında konuk eden Danla Bilic, uzun bir süre sonra Emirhan Çakal ile ayrılıklarının esas sebebini anlattı.

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"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"

Danla Bilic, ayrılığın sebebini "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" sözleriyle anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic çakal
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