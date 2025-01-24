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Yasa dışı bahisten tutukluydu! Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ardından adı yasa dışı bahis iddialarına karışan Kerimcan Durmaz'ın görüntülerini Mynet ortaya çıkarmış, bu görüntülerin ardından ünlü fenomen tutuklanmıştı. Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu.

Yasa dışı bahisten tutukluydu! Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında yer aldığı bazı isimlere yönelik başlatılan yasa dışı bahis soruşturması devam ederken soruşturmaya Kerimcan Durmaz'ın da adı karışmıştı.

Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edilmiş ve konser görüntüleri Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve 7 Ocak'ta gözaltına alındıktan bir gün sonra tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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"KLİPTE OYNADI"

İddianamede bir haber internet sitesinde yer alan, "Kerim Can Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edildi" başlıklı haberi üzerine "Yasadışı bahse teşvik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Savcılık, Kerimcan Durmaz'ın, yasa dışı bahis ve kumar mahiyetinde olan siteler ve uygulamaların reklam filminde oynadığının tespit edildiğini, DJ'lik yaptığı bir konsere ait yayınlanan videonun beşinci saniyesinde Kerimcan Durmaz'ın arkasında yasa dışı bahis sitesi olan "romabet" in isminin yazdığı esnada "hani casinolar felan" şeklinde söylemde bulunduğu kaydedildi.

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"KONSERDEN SONRA GÖRDÜM"

Kerimcan Durmaz'ın savcılıktaki ifadesine de yer verilen iddianamede, "Ben Maltaya Toyroom isimli gece mekanına konser vermek için gitmiştim. Gittiğimde oradaki görevlilere konser esnasında arkamdaki led ekranlarda sadece kendi logomun yayınlanması gerektiğini söylemiştim. Konserin sonlarına doğru arkamdaki ledlerde bet sitelerinin görselleri paylaşılmış. Ben bu durumu konserden sonra konsere gelen kişilerin beni etiketlediği videolarda gördüm. Onu gördükten sonra ben konsere ilişkin 4 adet görüntüyü kendi sosyal medyamda paylaştım. Bu paylaşımlarda da özellikle benden habersiz şekilde arkamdaki led ekranlara yansıtılan bet logolarının olmamasına dikkat ettim. O gün paylaşmış olduğum tüm görüntüler şu an yanımdadır. Buna ilişkin CD sunmak istiyorum. Konserden sonra Türkiye'ye dönüş yaptık. Faturamızı kestik. Buna ilişkin fatura belgesini de kolluk kuvvetlerine sunduk. Bana sormuş olduğunuz sitelerden konserime ilişkin videoların Twitterda paylaşıldığını dün emniyette öğrendim. Buna ilişkin gerekli yasal başvuru yollara başvuracağım. Bu görüntüler benim rızam dışında paylaşılmıştır" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kerimcan Durmaz'ın savunmasının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendiren savcı, Durmaz'ın, "En üst hadden cezalandırılmasını talep etti. İddianamede Durmaz'ın, "Zincirleme şekilde yasadışı bahse teşvik suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
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