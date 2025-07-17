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Yasak aşk belgelenmişti! Güzide Duran ile Fikret Orman Bodrum'da! Tatile çıktılar

Haklarında aşk iddiaları ortaya atılan Güzide Duran ve Fikret Orman, el ele görüntülenerek birlikteliklerini doğrulamıştı. Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, sevgilisi Fikret Orman ile Bodrum tatilinde görüntülendi.

Yasak aşk belgelenmişti! Güzide Duran ile Fikret Orman Bodrum'da! Tatile çıktılar
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan emekli manken Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, bu defa tatilde kameralara yansıdı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yalıkavak Marina'da objektiflere yansıyan Güzide Duran ile Fikret Orman, gümrükteki pasaport işlemlerini tamamlayarak Yunan adalarına doğru yola çıktı.

Yasak aşk belgelenmişti! Güzide Duran ile Fikret Orman Bodrum da! Tatile çıktılar 1

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Emekli manken Güzide Duran, 2008'de iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Aksoy, geçtiğimiz yıllarda "ihanet" iddiasıyla Duran'a dava açtı.

Yasak aşk belgelenmişti! Güzide Duran ile Fikret Orman Bodrum da! Tatile çıktılar 2

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Duran, bu karelerle magazin gündemine oturmuştu.

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Fikret Orman Güzide Duran
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