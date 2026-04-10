Yasak Elma'da beklenmedik değişiklik! Eda Ece teklifi kabul etmedi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen entrika temalı yapımlarından biri olan Yasak Elma, finalinden tam üç yıl sonra yeniden çekilmeye hazırlanıyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, dizinin haklarını elinde bulunduran Fatih Aksoy ve usta senarist Melis Civelek, projenin yeniden hayata geçirilmesi için harekete geçti.

Yeni projede hikayenin, dizinin en sevilen dört ismi olan Yıldız (Eda Ece), Ender (Şevval Sam), Caner (Barış Aytaç) ve Asuman (Melisa Doğu) üzerinden şekillenmesi planlandığı iddia edilmişti.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma’dan teklif alan ve görüşmeler yapan Eda Ece’nin bu sırada yeni bir iş yapmak istediği ve “Düğünümüz Var”da oynamaya karar verdiği ortaya çıktı.