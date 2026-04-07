Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece kızı Mina İpek'in yüzünü gösterdi! 'Annesinin kopyası'

Başarılı oyuncu Eda Ece, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2023 yılında evlenmişti.

Bebek müjdesi veren oyuncu, 4 Nisan'da kızını kucağına almıştı. Çift kızlarına Mina İpek adını vermişti.

Doğumun ardından sosyal medyada paylaşım yapan Ece, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hesabını aktif kullanarak paylaşımlar yapan Eda Ece, kızının yüzünü sır gibi saklıyordu. 2 yıldır kızının yüzünü göstermeyen Eda Ece bu defa kural bozdu.

Kızının 2. yaş günü için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece, yüzünü de gösterdi. Eda Ece'nin kızını görenler sosyal medyada; 'annesinin kopyası', 'tıpkı annesi', 'aynı annesi' gibi yorumlar yaptılar.