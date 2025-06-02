Yasemin Erbil ve Yiğit Poyraz düğünde! Elbisesi beğenilmedi

Oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz yılın sonlarında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Paris’te romantik bir evlenme teklifi etmişti. Furkan Kızılay ile Tutku Yılmaz geçtiğimiz gün evlendi.

Survivor yarışmacılarının akın ettiği gecede kısa süre önce Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz ve sevgilisi Yasmin Erbil de vardı.

Yiğit Poyraz düğünde spor bir takım ile katılırken Yasmin Erbil de kısa elbisesiyle boy gösterdi.

Altın tonlarındaki payetli kumaş elbisesiyle düğünde boy gösteren Yasmin Erbil'in kıyafeti sosyal medyada çok beğenilmedi.

Asimetrik volan detaylı elbisesini gold zincir detaylı sandaletleri ve beyaz çantalı aksesuar seçimiyle kombinleyen Yasmin Erbil'e "Bu kız giyinmeyi beceremiyor", "Ya o kıyafetin rengi ne öyle", "Bu kız niye hep kötü giyiniyor", "Yasmin aslında çok güzel bir kız ama vücut şekline uyan şeyleri giymiyor" yorumları yapıldı.