MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini bitirdikten sonra kızlık soyadına dönen Yasemin Ergene'nin keyfi yerinde! Boşanma sonrası soluğu tatilde alan Yasemin Ergene şu sıralar doğada vakit geçiriyor. Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla verdiği pozlarla dile düştü.

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Doktorlar dizisinin Ela’sı oyuncu Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği 4 Eylül'de tek celsede resmen bitti. Yasemin Özilhan olarak uzun yıllardır tanınan sosyetenin ünlü isim ayrılık sonrası hemen soyadını değiştirdi.

Anlaşmalı olarak boşandıklarını sosyal medya hesabından açıklayan Yasemin Ergene, “İhanet ve aldatma yok” dedi.

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü 1

Boşanma sonrası yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına tatile giden Yasemin Ergene aşk iddialarıyla da gündeme geldi. Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılan Yasemin Ergene şimdi ise son pozlarıyla gündemde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Jet açıklama 'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Jet açıklama

Doğada vakit geçiren ve pozlarını paylaşan oyuncunun beyaz mini şort-siyah kazak ve siyah çizme kombini dile düştü.
Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü 2

Sosyal medyada beyaz şort erkek boxer'ına benzetilince yorumlar da gecikmedi. Yasemin Ergene'nin bu tarzına "Komik duruyor", "Beyaz şort olmamış ya", "Çok don gibi" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Hiçbir zaman sevilmedim" dedi! Eski eş fena patladı"Hiçbir zaman sevilmedim" dedi! Eski eş fena patladı
Emine Ün yıllara meydan okuyor! Son hali ve estetik yorumu gündemdeEmine Ün yıllara meydan okuyor! Son hali ve estetik yorumu gündemde

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.