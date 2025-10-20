Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Doktorlar dizisinin Ela’sı oyuncu Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği 4 Eylül'de tek celsede resmen bitti. Yasemin Özilhan olarak uzun yıllardır tanınan sosyetenin ünlü isim ayrılık sonrası hemen soyadını değiştirdi.

Anlaşmalı olarak boşandıklarını sosyal medya hesabından açıklayan Yasemin Ergene, “İhanet ve aldatma yok” dedi.

Boşanma sonrası yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına tatile giden Yasemin Ergene aşk iddialarıyla da gündeme geldi. Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılan Yasemin Ergene şimdi ise son pozlarıyla gündemde.

Doğada vakit geçiren ve pozlarını paylaşan oyuncunun beyaz mini şort-siyah kazak ve siyah çizme kombini dile düştü.



Sosyal medyada beyaz şort erkek boxer'ına benzetilince yorumlar da gecikmedi. Yasemin Ergene'nin bu tarzına "Komik duruyor", "Beyaz şort olmamış ya", "Çok don gibi" yorumları yapıldı.