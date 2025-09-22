Yasemin Kay Allen konser tarzıyla olay oldu! Arkasını dönüp poz verdi

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Bir süredir ABD'de tatilin tadını çıkaran Yasemin Allen, yeni pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü rock grubu Nine Inch Nails konserine giden Allen konser tarzıyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu konser için siyah bir Jean ve üzerine sırtı tamamen açık olan siyah bir bluz giymeyi tercih etti.

Konserden pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Sırt dekoltesini göstermek için arkası dönük pozlar veren Yasemin Kay Allen'e; 'çok güzelsin', 'güzelliğin halis mi?', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.