Yasemin Kay Allen konser tarzıyla olay oldu! Arkasını dönüp poz verdi

Son olarak Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa konser tarzıyla dikkat çekti. Allen'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Bir süredir ABD'de tatilin tadını çıkaran Yasemin Allen, yeni pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü rock grubu Nine Inch Nails konserine giden Allen konser tarzıyla beğeni topladı.
Güzel oyuncu konser için siyah bir Jean ve üzerine sırtı tamamen açık olan siyah bir bluz giymeyi tercih etti.

Konserden pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Sırt dekoltesini göstermek için arkası dönük pozlar veren Yasemin Kay Allen'e; 'çok güzelsin', 'güzelliğin halis mi?', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

