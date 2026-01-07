Yasemin Kay Allen peş peşe paylaştı! Tişörtünü sıyırıp poz verdi

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde 'Gökçe Kurt' karakterine hayat veren ünlü isim bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Yasemin Kay Allen'in 'Güzel zamanlar' notu ile Tayland'dan paylaştığı kareler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin karın kaslarını gösterdiği bir kare takipçilerinden tam not aldı. Yasemin Kay Allen'e; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'mükemmel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.