MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yasemin Kay Allen peş peşe paylaştı! Tişörtünü sıyırıp poz verdi

Son olarak Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Yasemin Kay Allen'in peş peşe yayınladığı pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasemin Kay Allen peş peşe paylaştı! Tişörtünü sıyırıp poz verdi
Öznur Yaslı İkier

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde 'Gökçe Kurt' karakterine hayat veren ünlü isim bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Yasemin Kay Allen peş peşe paylaştı! Tişörtünü sıyırıp poz verdi 1

Yasemin Kay Allen'in 'Güzel zamanlar' notu ile Tayland'dan paylaştığı kareler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasemin Kay Allen peş peşe paylaştı! Tişörtünü sıyırıp poz verdi 2

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin karın kaslarını gösterdiği bir kare takipçilerinden tam not aldı. Yasemin Kay Allen'e; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'mükemmel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Yasemin Kay Allen peş peşe paylaştı! Tişörtünü sıyırıp poz verdi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü dosyasında yeni gelişme! Mesajlar ortaya çıktı: ''Gebersinler''Güllü dosyasında yeni gelişme! Mesajlar ortaya çıktı: ''Gebersinler''
21 yaş küçük aşkıyla gecelerde! Böyle poz verdiler 21 yaş küçük aşkıyla gecelerde! Böyle poz verdiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yasemin kay allen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.