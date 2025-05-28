Yasemin Özilhan 13 yaşındaki kızını paylaştı! Beğeni yağdı

Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Yasemin Özilhan sık sık değişimiyle adından söz ettiriyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Özilhan lüks yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan özel hayatını ve çocuklarını ise gözlerden uzak tutuyor.

İzzet-Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adlarında iki kızı var. Yasemin Özilhan kızı Emine'yi Şubat 2012'de, Ela'yi ise Nisan 2013'te dünyaya getirmişti.

Güzel isim son olarak ezber bozdu ve kızı Emine'nin son halini paylaştı. Özilhan, 13 yaşına basan büyük kızı Emine'yi yine yüzünü göstermeden de olsa sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerini şaşırttı.

Emine’nin büyümüş haline beğeni yağarken genç kızın boyunun resmen annesine yetişdiği de gözlerden kaçmadı.