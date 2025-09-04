Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı! 14 yıllık evlilik tek celsede bitti

Cemiyet hayatının gözde çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları gündemdeydi.

Özilhan Ailesi’ne yakın kaynaklar, çiftin ayrılık kararı aldığı ve evliliklerini resmi olarak bitirmeye hazırlandıkları haberlerini doğruladı.

Bu hafta boşanacakları konuşulan ünlü çift hakkında şaşırtan bir iddia daha gündeme geldi.

Blogyagmuru Instagram hesabının sahibi Yağmur Çevik'in iddiasına göre; Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.